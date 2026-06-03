En Pueblo Viejo Concordia: llega la capacitación gratuita en maquillaje teatral “Te pinto la cara”

En el marco del ciclo de capacitaciones “Entre Saberes”, una iniciativa de alcance provincial impulsada por el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), desembarca en nuestra ciudad una valiosa instancia formativa destinada a la comunidad artística local. El próximo domingo 7 de junio a partir de las 14:00 hs., el espacio cultural Pueblo Viejo será la sede del taller intensivo de maquillaje escénico denominado “Te pinto la cara”.

La actividad, que es completamente no arancelada (gratuita), estará a cargo del reconocido actor, docente y capacitador Ricardo Alfredo Urbini. El taller está especialmente diseñado para actores, actrices, directores e integrantes de elencos y agrupaciones teatrales de la región que busquen incorporar competencias técnicas y estéticas de automaquillaje aplicadas a la escena.

Según explicaron los organizadores a 7Paginas, la propuesta surge para dar respuesta a una necesidad concreta del sector: contar con espacios de aprendizaje enfocados exclusivamente en las dinámicas del teatro, diferenciándose de los cursos de perfil estrictamente social, cosmiátrico o recreativo.

Un programa que cruza la historia, el diseño y los efectos visuales

La capacitación se desarrollará bajo una modalidad teórico-práctica. A través de diversos disparadores creativos y teóricos, cada uno de los asistentes trabajará realizando ejercicios de aplicación directa sobre su propio rostro y el de sus compañeros de taller.

El extenso temario de contenidos que abordará Urbini durante la jornada incluye:

Fundamentos visuales: Historia del maquillaje artístico, teoría y psicología del color, y la técnica de claroscuro (luces y sombras).

Adaptación escénica: El estudio y la relación del maquillaje con los sistemas de iluminación de las salas y la distancia real con el público espectador.

Caracterización y transformaciones: Técnicas profesionales de envejecimiento y mutación de facciones, travestismo, creación de volúmenes, deformaciones del rostro y maquillaje de corte fantástico.

Efectos especiales y prótesis: Introducción al uso de prótesis modeladas en plastilina y la aplicación de látex para la recreación realista de heridas, erosiones de la piel y moretones.

Requisitos, inscripciones y cupos limitados

Desde la organización informaron que el taller está abierto a todo público, dirigido tanto a personas que recién se inician en la actividad artística como a aquellas con experiencia previa en las artes escénicas. Como único requisito técnico para el desarrollo práctico de la jornada, cada participante deberá asistir portando sus propios elementos básicos de trabajo: pinceles y maquillajes variados.

Al tratarse de una propuesta de alta demanda pedagógica, los cupos son estrictamente limitados para garantizar el correcto seguimiento del docente. Los interesados en asegurar su vacante deben comunicarse de manera anticipada vía telefónica o por WhatsApp al número de contacto de la organización: 3446-400113. Una oportunidad imperdible para jerarquizar las producciones teatrales de la costa del Uruguay.