En Puerto Yeruá se lanzó una página para conectar emprendedores y vecinos que buscan trabajo

“Emprendedores y vecinos que buscan empleo en Puerto Yerua” se denomina esta iniciativa que busca convertirse en un espacio donde quienes desarrollan oficios, realizan manufacturas o brindan distintos servicios puedan dar a conocer su trabajo, facilitando el contacto con potenciales clientes dentro de la propia comunidad.

Una propuesta ante la falta de empleo

El proyecto es impulsado por dos jóvenes referentes locales: la edil libertaria Claudia Kinderknegt y la dirigente del PRO Valeria Wehren.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, señalaron que la idea surgió a partir de la falta de empleo que atraviesa actualmente la localidad. “Muchos vecinos realizan trabajos por cuenta propia, producen manufacturas o ofrecen servicios para sobrellevar la situación económica, pero no siempre tienen la posibilidad de visibilizar lo que hacen”, explicaron.

En ese marco, la página funcionará como una vidriera digital donde los emprendedores podrán promocionar sus actividades y, al mismo tiempo, los vecinos tendrán la posibilidad de encontrar con mayor facilidad a quienes prestan esos servicios.

Espacio para currículums y nuevos vecinos

Además de difundir oficios y emprendimientos, la plataforma permitirá que cualquier vecino pueda cargar su currículum vitae, ampliando así las posibilidades de inserción laboral.

Las impulsoras destacaron también que la herramienta será útil para personas que llegan a Puerto Yeruá y necesitan contratar algún servicio específico. “La idea es que puedan encontrar rápidamente a quienes realizan esos trabajos en la localidad”, señalaron.

De esta manera, la propuesta apunta a fortalecer la red comunitaria, promover el trabajo y generar un circuito económico más dinámico, apoyado en el talento y el esfuerzo de los propios vecinos.