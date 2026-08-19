En septiembre se realizará en Concordia la Expo Textil 2026: Industria Textil & Gráfica

Durante el próximo mes de septiembre, la ciudad de Concordia será sede de la Expo Textil Concordia 2026 – Industria Textil & Gráfica, un evento de alcance regional diseñado para impulsar el desarrollo tecnológico, productivo y creativo del sector.

La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, busca fortalecer el entramado productivo local y promover la innovación como motor del crecimiento económico.

Tecnología, capacitación y tendencias en vivo

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán acceder a una amplia variedad de contenidos y muestras dinámicas:

Técnicas y procesos: Se presentarán exhibiciones de confección, bordado, sublimación, impresión DTF, vinilo textil, diseño, papelería creativa y personalización.

Demostraciones en directo: Habrá actividades prácticas para conocer el funcionamiento de maquinarias y tecnologías aplicadas a la producción en tiempo real.

Formación y charlas: Se dictarán capacitaciones y disertaciones con referentes de la industria, brindando herramientas concretas para el fortalecimiento de emprendimientos en marcha o nuevos proyectos.

Un punto de encuentro regional e internacional

Por su ubicación geográfica estratégica, Concordia se proyecta como un polo de atracción para diseñadores, estudiantes, empresarios y trabajadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay. El evento promoverá además instancias de networking para fomentar alianzas comerciales y proyectos colaborativos entre los participantes.

El mismo se desarrollara el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el entro de Convenciones Concordia en el horario de 13:00 a 21:00 hs.

Contacto en redes sociales: Instagram (@expotextilgrafica2026).

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas