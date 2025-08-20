En septiembre se realizarán las 3° Jornadas de Comunicación Social en el IPC

El evento programado para el jueves 4 y miércoles 5 de septiembre es organizado por docentes y alumnos de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y contará con un amplio cronograma que incluye simposios, charlas y talleres con destacados comunicadores y profesionales de Concordia y la Región.

Con entrada gratuita y sin inscripción previa, las propuestas están destinadas a alumnos y egresados de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y profesorados del IPC, alumnos y docentes de escuelas secundarias con Orientación en Comunicación, profesionales y aficionados de la comunicación y público en general.

Cronograma

El acto inaugural se realizará el jueves 4 de septiembre, luego desde las 18:30 hs se desarrollará el simposio “Periodismo en movimiento, nuevas voces y nuevos contextos”, con la participación de la TSCS Daiana Robol y la TSCS Lucía Torres, junto al Periodista cultural Carlos Rodríguez.

A las 20:00 hs tendrá lugar el segundo simposio de la jornada “La ética periodística en tiempos y sociedades agrietadas” a cargo de la Periodista y Socióloga Silvina Premat y el Lic. en Cs. de la Comunicación Osvaldo Bodean.

El viernes 5 de septiembre a las 18:30 hs los doctores Esteban y Carlos Gómez brindarán la charla “Uso y cuidado de la voz” y a las 20:00 horas, tendrá lugar una charla-taller sobre doblaje, dictada por la Lic. en Periodismo y Locutora Nacional Celina Pérez.

Para más información pueden visitar las redes sociales de la Tecnicatura Superior en Comunicación @tec.comunicacion.ipc