«En un momento pensé que me iban a matar»: habló la árbitra que fue salvajemente golpeada tras un partido de fútbol infantil en Concordia

La violencia volvió a golpear al fútbol infantil de Concordia. Luego de la feroz agresión sufrida el pasado domingo al finalizar un encuentro del Torneo «Lanús Tu Amigo», la árbitra Yamila Sanabria Carrera decidió contar públicamente lo ocurrido y reveló detalles estremecedores del ataque que sufrió por parte de un grupo de padres de jugadores de la categoría 2015 del club Real Concordia.

En diálogo con 7Paginas, la jueza confesó que durante la agresión llegó a pensar que no iba a salir con vida.

«En un momento pensé que me iban a matar», expresó todavía conmovida por lo sucedido.

Insultos desde el comienzo del partido

Según relató Yamila, el clima comenzó a tornarse hostil desde el inicio del encuentro.

«Se disputó el partido de la categoría 2015 aproximadamente a las 15 horas. Apenas comenzó el juego recibí insultos de padres de Real Concordia. Me gritaban ‘hija de mil puta’, ‘payasa, volvé al circo de donde saliste’, ‘mugrienta de mierda’ y muchas otras cosas», recordó.

Sin embargo, lo peor llegaría una vez finalizado el partido.

«Me dejaron inconsciente»

La árbitra contó que al retirarse de la cancha junto a sus asistentes, un grupo de padres los esperaba en inmediaciones del vestuario arbitral.

«Cuando salimos comenzaron a amenazarme. Me gritaban ‘te voy a matar, negra de mierda’ y enseguida empezaron los golpes.»

Según su testimonio, recibió golpes de puño en la cabeza, el rostro y las costillas, pero la agresión alcanzó su punto más violento cuando uno de los hombres presentes la atacó a patadas.

«Lo más grave fue cuando uno de los hombres me pegó dos patadas en el pecho y otra en la cabeza. Ahí perdí el conocimiento.»

Yamila señaló que, si bien la mayoría de quienes participaron de la agresión eran mujeres, uno de los hombres fue quien le provocó las lesiones más importantes.

Incluso aseguró que entre las agresoras había una mujer que sería esposa de un efectivo policial.

Fue asistida por una ambulancia

Tras quedar inconsciente, la árbitra fue asistida por el servicio de emergencias 107.

«Hasta que llegó la ambulancia y me estabilizó con oxígeno porque no podía respirar.»

También destacó la rápida intervención de sus compañeros y de los planilleros, quienes lograron rescatarla mientras era agredida.

«Gracias a Dios mis compañeros y los planilleros me sacaron de ahí. Si no, no sé qué hubiese pasado.»

«Mañana le puede pasar a otro compañero»

Yamila explicó a 7Paginas, que decidió hacer pública la agresión para que no vuelva a repetirse.

«Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a alguno de mis compañeros.»

Además, reclamó que las autoridades deportivas adopten medidas ejemplificadoras.

«La agresión física que sufrí fue grave. Espero que el club tome las medidas correspondientes.»

La denuncia ya está en la Justicia

Sanabria confirmó a este medio que radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría Tercera y posteriormente amplió su declaración en la Jefatura Departamental Concordia.

Según explicó, durante las actuaciones logró identificar a varias de las mujeres que participaron de la golpiza.

«Pudimos dar el nombre de las mujeres que me atacaron y ahora estamos tratando de confirmar la identidad de los padres varones que también participaron de la agresión.»

Continúa con secuelas físicas

Si bien reconoció que emocionalmente comenzó a recuperarse, aseguró que todavía presenta importantes secuelas físicas.

«Hoy estoy un poco más estabilizada, pero sigo con mareos y me duele mucho el pecho donde recibí las patadas.»

La árbitra explicó además que los médicos le indicaron reposo y que no podrá dirigir durante varias semanas.

«El arbitraje es el sustento de mi familia»

Yamila, quien además es madre y estudiante terciaria de Ciencias Políticas, manifestó su preocupación por las consecuencias económicas que le ocasionará esta situación.

«El médico me indicó que debo estar algunas semanas sin ejercer como árbitra. Espero recuperarme pronto porque para mí y mi familia el arbitraje representa un ingreso que nos permite sostener nuestro hogar.»apuntó.