En un partido para el infarto, Social Federación se trajo un triunfazo de Chajarí

En una noche cargada de emoción y alto voltaje deportivo, Social Federación logró una victoria clave como visitante ante Vélez de Chajarí por 84 a 81, en un partido vibrante que mantuvo el suspenso hasta el último segundo.

El encuentro, disputado este miércoles, fue de trámite parejo desde el inicio, con ambos equipos intercambiando punto por punto en un verdadero duelo de ofensivas. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Saldaña mostró mayor solidez en los momentos decisivos, especialmente en el segundo cuarto, donde consiguió una buena racha de anotaciones que le permitió manejar el marcador con inteligencia.

Tras la dura caída sufrida como local ante La Armonía de Colón la semana pasada, Social llegaba con la necesidad de recuperarse rápidamente, y lo hizo de la mejor manera: ganando fuera de casa y ante un rival siempre complicado. La respuesta del equipo fue contundente, demostrando carácter, equilibrio y una notoria evolución colectiva.

El partido fue un verdadero espectáculo para los fanáticos del básquet, con un marcador cerrado que reflejó la intensidad del juego. A falta de segundos para el final, Social supo mantener la mínima ventaja de tres puntos, asegurando así una victoria que vale mucho más que dos puntos en la tabla: vale confianza y proyección.

Muy atrás quedó aquel primer año de Social en esta liga, donde finalizó en las últimas posiciones. Hoy, el equipo celeste se consolida como uno de los protagonistas del certamen y se perfila como un firme candidato a pelear los playoffs.

El próximo compromiso será el domingo 19 de octubre, cuando Social reciba en su gimnasio —que seguramente lucirá repleto— al siempre difícil Estudiantes de Concordia, en lo que promete ser otro duelo apasionante.

Por Redacción 7Paginas