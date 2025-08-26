En un quisco de drogas que funcionaba frente a un hospital de Concordia: detuvieron a tres sujetos con casi un kilo de cocaína

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, donde se logró incautar una gran cantidad de elementos vinculados a la investigación: 10 teléfonos celulares, una motocicleta Honda Titan, 13 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos calibre .22, un cargador de pistola 9 mm, dos cascos y prendas varias.

Kiosco de drogas frente al Hospital Carrillo

Uno de los allanamientos más relevantes se llevó a cabo en una vivienda ubicada frente al Hospital Carrillo, que funcionaba como un punto de venta de estupefacientes. Allí los efectivos hallaron y secuestraron:

Una balanza de precisión

Un DVR (sistema de cámaras de seguridad)

Un televisor de 40 pulgadas

$779.250 en efectivo

141 envoltorios de cocaína, con un peso total de 719 gramos

De acuerdo a la investigación, cada envoltorio contenía aproximadamente 5 gramos de cocaína lista para la venta. Según los pesquisas, la droga era distribuida no solo en Concordia sino también en localidades vecinas, destinada al narcomenudeo tras su fraccionamiento y estiramiento.

Tres personas detenidas

Como resultado del operativo, quedaron detenidas dos mujeres de 37 y 19 años y un hombre de 45 años, todos acusados de infracción a la Ley Provincial 10.566 de narcomenudeo.

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento se desarrolló con conocimiento del fiscal Mario Figueroa y la participación coordinada de distintas áreas de la Jefatura de Policía de Concordia.