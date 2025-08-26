7PAGINAS

Lunes 25 de agosto de 2025
En un quisco de drogas que funcionaba frente a un hospital de Concordia: detuvieron a tres sujetos con casi un kilo de cocaína

En un importante operativo policial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante siete allanamientos vinculados a una causa por lesiones y abuso de armas, que derivaron en un significativo golpe al narcotráfico local.
Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, donde se logró incautar una gran cantidad de elementos vinculados a la investigación: 10 teléfonos celulares, una motocicleta Honda Titan, 13 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos calibre .22, un cargador de pistola 9 mm, dos cascos y prendas varias.

Kiosco de drogas frente al Hospital Carrillo

Uno de los allanamientos más relevantes se llevó a cabo en una vivienda ubicada frente al Hospital Carrillo, que funcionaba como un punto de venta de estupefacientes. Allí los efectivos hallaron y secuestraron:

Una balanza de precisión

Un DVR (sistema de cámaras de seguridad)

Un televisor de 40 pulgadas

$779.250 en efectivo

141 envoltorios de cocaína, con un peso total de 719 gramos

De acuerdo a la investigación, cada envoltorio contenía aproximadamente 5 gramos de cocaína lista para la venta. Según los pesquisas, la droga era distribuida no solo en Concordia sino también en localidades vecinas, destinada al narcomenudeo tras su fraccionamiento y estiramiento.

Tres personas detenidas

Como resultado del operativo, quedaron detenidas dos mujeres de 37 y 19 años y un hombre de 45 años, todos acusados de infracción a la Ley Provincial 10.566 de narcomenudeo.

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento se desarrolló con conocimiento del fiscal Mario Figueroa y la participación coordinada de distintas áreas de la Jefatura de Policía de Concordia.