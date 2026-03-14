En un vibrante final, el paranaense Santiago Boviez se quedó con la tradicional travesía Salto–Concordia

La competencia reunió a alrededor de 300 nadadores de distintos puntos de la región y volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más tradicionales de la zona. La definición se produjo en los últimos metros, donde Boviez logró imponerse en un ajustado sprint frente al formoseño Mauricio Arias, con quien protagonizó una intensa disputa durante gran parte del recorrido.

“Salimos con Arias sabiendo que en la teoría éramos los dos candidatos. Hicimos una carrera muy linda entre los dos y se terminó definiendo en la llegada. Tuve la suerte de que él se abre un poco y pude sacar ventaja en el sprint para llegar primero”, relató Boviez en diálogo con un cronista de 7Paginas.

El nadador de Paraná, de 30 años, destacó además que se trató de una prueba más corta de lo habitual para él, ya que suele competir en distancias mayores de aguas abiertas. “Vengo de participar en la Santa Fe–Coronda Elite y esta es una carrera mucho más corta, pero salió muy bien”, señaló.

Un juvenil sorprendió en la llegada

El primero en tocar la costa de Playa Los Sauces fue el juvenil de 16 años Juan Agustín Carlazara, oriundo de Chajarí. Sin embargo, el joven había largado tres minutos antes que la categoría principal por tratarse de la división juvenil, por lo que finalmente quedó tercero en la clasificación general tras la corrección de tiempos, dejando igualmente una gran impresión y mostrando un prometedor futuro en la natación regional.

Una prueba histórica y de integración

El organizador de la competencia, Edelmiro Morán, calificó la edición como “exitosa” y remarcó la complejidad logística que implica una competencia que une a dos países.

“Estamos hablando de una prueba de más de 80 años y una de las pocas en el mundo que une dos países en su recorrido. Coordinar todos los factores administrativos y de seguridad para pasar de un país al otro no es sencillo, pero gracias a la buena disposición de las autoridades pudimos largar exactamente a la hora prevista”, explicó.

Morán también destacó el amplio operativo de seguridad que acompañó la prueba, con más de 40 embarcaciones de apoyo, lanchas con guardavidas, médicos a bordo y equipos de emergencia.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de Concordia, el club uruguayo anfitrión y los organismos que colaboraron con la logística del evento, que una vez más convocó a cientos de nadadores y público a la vera del río Uruguay.

Resultado de la competencia

En la clasificación general femenina, la victoria quedó en manos de la concordiense Lara Diamela Cabrera, quien completó el recorrido en 47 minutos y 42 segundos, imponiéndose en una llegada muy ajustada.

El segundo lugar fue para Martina Fynn, de Salto (Uruguay), con un tiempo de 47:45, mientras que el tercer puesto quedó para otra representante de Concordia, Larisa Belén Castañeda, que registró 48:28.

La competencia femenina mostró un alto nivel y una amplia participación de nadadoras provenientes de ciudades como Villaguay, Rosario, Casilda, Montevideo, Paysandú y distintas localidades del país.

Clasificación general femenina (Top 10)

Lara Diamela Cabrera (Concordia) – 47:42

Martina Fynn (Salto, Uruguay) – 47:45

Larisa Belén Castañeda (Concordia) – 48:28

Melina Luciana Fernández (Funes) – 48:34

Guillermina Carriquiry (Salto, Uruguay) – 48:43

Inés Tafernaberry (Salto) – 48:43

Joaquina Demieri (Gualeguay) – 48:57

Liliana Noemí Franceschelli (Concepción del Uruguay) – 50:05

Mónica Natalia Di Zeo (Concepción del Uruguay) – 50:09

Josefina Laugero (Chabás) – 50:47

Varones

En la clasificación general masculina, el triunfo fue para el nadador paranaense Santiago Facundo Boviez, quien completó los 5 kilómetros en 41 minutos y 32 segundos, confirmando su gran presente deportivo.

El segundo puesto quedó para Mauricio Rubén Arias, de Formosa, con un tiempo de 41:36, mientras que el tercer lugar fue para el juvenil Juan Agustín Carlazara, de Chajarí, quien registró 42:11 y fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Clasificación general masculina (Top 10)

Santiago Facundo Boviez (Paraná) – 41:32

Mauricio Rubén Arias (Formosa) – 41:36

Juan Agustín Carlazara (Chajarí) – 42:11

Jeremías Nahuel Pintos (Concordia) – 42:44

Pablo Joaquín Ledesma (Concordia) – 43:30

Ángel Gabriel Molina (Concordia) – 43:34

Joaquín Simeone (Concordia) – 44:42

Leonardo Forti (Totoras) – 45:53

Mario David Caniza (Casilda) – 45:54

Guillermo Rivero (Paysandú) – 45:59

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas