En una causa por robo detuvieron a dos mujeres en Concordia: también encontraron marihuana

Según se informó a 7Paginas, la medida fue ordenada por el Juez de Garantías N° 3 y durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y una cantidad de marihuana.

Por disposición del Fiscal Tscherning, se dispuso la aprehensión de dos mujeres, ambas con domicilio en Concordia, quienes quedaron vinculadas a la causa por tenencia simple de estupefacientes.

La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar la participación de las detenidas tanto en el hecho de robo como en la tenencia de la sustancia incautada.