Lunes 15 de septiembre de 2025
En una persecución por las calles de Chajari, la policía logró recuperar un vehículo robado

En la madrugada de este lunes 15 de septiembre, alrededor de las 05:30, personal de la Sección Cuerpos Especiales que realizaba recorridas preventivas en Chajarí observó un automóvil Volkswagen Surán mal estacionado en la intersección de Av. Belgrano y calle Repetto.
Redacción 7Paginas

Al acercarse, el conductor encendió el rodado y se dio a la fuga por avenida Belgrano. Tras unas cuadras, ingresó a un pasillo de viviendas ubicado en calle Guarumba, entre D. Baloni y A. Condarco, donde descendió rápidamente y logró escapar a pie, dejando abandonado el vehículo.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el auto había sido sustraído minutos antes en la intersección de calles Repetto y Chaco, donde su propietario lo había dejado estacionado con la llave colocada.

Por disposición de la Unidad Fiscal Interviniente, se procedió al secuestro del vehículo y su posterior entrega al dueño legítimo.

Segun lo indicado a 7Paginas, ahora la Policía continúa con las tareas investigativas para dar con el autor del hecho.