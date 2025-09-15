En una persecución por las calles de Chajari, la policía logró recuperar un vehículo robado

Al acercarse, el conductor encendió el rodado y se dio a la fuga por avenida Belgrano. Tras unas cuadras, ingresó a un pasillo de viviendas ubicado en calle Guarumba, entre D. Baloni y A. Condarco, donde descendió rápidamente y logró escapar a pie, dejando abandonado el vehículo.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el auto había sido sustraído minutos antes en la intersección de calles Repetto y Chaco, donde su propietario lo había dejado estacionado con la llave colocada.

Por disposición de la Unidad Fiscal Interviniente, se procedió al secuestro del vehículo y su posterior entrega al dueño legítimo.

Segun lo indicado a 7Paginas, ahora la Policía continúa con las tareas investigativas para dar con el autor del hecho.