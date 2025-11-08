En una reñida elección, Leandro Silvestri fue electo nuevo presidente del Club Social Federación

El resultado fue sumamente ajustado: la lista encabezada por Leandro Silvestri se impuso con 212 votos, mientras que el actual presidente, Mario Seri, obtuvo 201, marcando una diferencia de apenas 11 sufragios.

El proceso electoral se desarrolló con gran entusiasmo y presencia de referentes del ámbito político y deportivo local, lo que reflejó el interés que despierta la conducción de una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

Tras conocerse los resultados, Silvestri dialogó con 7Paginas y expresó su satisfacción por el nivel de participación, “La verdad que fue una cosa loca, nunca visto en el club. Ganamos todos como institución por la cantidad de socios que se acercaron a votar. Eso fue lo más importante de la elección”, señaló.

El flamante presidente destacó además que el objetivo será seguir potenciando al Club Social en los ámbitos local, departamental y provincial, “El norte no se cambia: para adelante siempre. Primero vamos a ordenarnos como grupo y luego trabajar junto a las distintas disciplinas para fortalecerlas, tal como hicimos con el básquet”, explicó.

Silvestri también adelantó que buscará integrar a todos los sectores, incluso a quienes participaron desde la lista opositora, para trabajar en conjunto por el crecimiento de la institución, “Ya se lo dije a los chicos: el lunes nos ponemos todos a trabajar. No se trata de dividir sino de sumar”.

Si bien prefirió no adelantar detalles, el nuevo presidente confirmó que existen proyectos importantes en carpeta para mejorar la infraestructura y la formación deportiva en el club.