En uno de los barrios más peligrosos de Concordia, detuvieron a seis personas y desmantelaron un búnker

Según se informó a 7Paginas, las medidas judiciales fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada a cargo del Dr. Fabio Zabaleta y autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 3, bajo la titularidad del Dr. Francisco Rafael Ledesma.

Debido a la magnitud del procedimiento, las tareas de irrupción y registro contaron con un fuerte respaldo de distintas fuerzas de seguridad de la región, fuerzas locales como el grupo Especial de la Jefatura Concordia, mas el refuerzo de divisiones Toxicología y Grupos Especiales de las Departamentales de Federal, Colón y Concepción del Uruguay.

Como resultado de las minuciosas requisas domiciliarias en las fincas señaladas por la investigación, los efectivos lograron incautar, casi 40 envoltorios (dosis) de una sustancia blanquecina que arrojó test positivo para clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para la venta, además de una importante suma de dinero que ronda los $1.800.000 en billetes de diversas denominaciones, elementos de corte, fraccionamiento, recortes de nylon y dispositivos de telefonía celular.

Tras finalizar las actas de rigor, se dispuso la inmediata detención de seis personas (cinco hombres de entre 19 y 41 años, y una mujer de 24 años), quienes quedaron alojadas en sede policial a disposición de los magistrados intervinientes.

Desmantelamiento del búnker con colaboración municipal

En continuidad con los lineamientos operativos de la Jefatura Departamental de Concordia, durante la mañana de este miércoles se procedió al desmantelamiento y destrucción total de una de las casillas allanadas, la cual funcionaba estrictamente como un búnker de venta de sustancias.

El desarme y la limpieza del predio fueron efectivizados por personal de la División Operaciones y Seguridad Pública junto a la Sección de Policía Motorizada. Asimismo, se contó con la colaboración del Municipio de Concordia, que aportó camiones de carga para el inmediato traslado de los materiales resultantes de la demolición, restituyendo la tranquilidad a los vecinos de la zona.