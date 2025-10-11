Encontraron incendiado el auto de Martín, el hombre que desapareció cuando venía de Buenos Aires a Concordia

Palacio, explicaron desde la policía concordiense, se dedicaría a realizar viajes de traslado de personal ejecutivo y “habría perdido todo tipo de contacto con familiares y allegados en momentos previos a ingresar al Departamento Concordia. Hasta ese entonces, había informado sobre su ubicación”.

Por lo que se sabe, Martín Sebastián Palacio, según reveló el parte policial, “habría sido contactado para realizar un viaje, recogiendo a su pasajero en la terminal de ómnibus de la ciudad de Concordia”.

Una vez recibida la denuncia, desde la Policía concordiense comunicaron lo acontecido a la fiscal en turno, la Dra. Daniela Montangie, e iniciaron “operativos de investigación”, que arrojaron como primer resultado la localización del vehículo “incendiado”.

“El operativo de búsqueda continúa intensamente para lograr dar con el paradero de Martín Sebastián Palacio”, dijeron desde la fuerza de seguridad.

Policía de Concordia-CAI