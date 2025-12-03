7PAGINAS

Miércoles 3 de diciembre de 2025
Encuentro “Concordia 2025: redefiniendo el turismo de reuniones”

Organizado por el Concordia Buró junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL, se lleva a cabo el encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones” donde Pablo Sismanian, referente internacional, disertó sobre tendencias y estrategias del turismo de reuniones para 2025–2026.
La apertura de la jornada contó con la presencia del Intendente Francisco Azcué, la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo Laureano Schvartzman y el Presidente de Concordia Buró, Agustín Negri.

Azcué sostuvo que “nuestros emprendedores, empresarios y profesionales son el motor del desarrollo y del crecimiento de la ciudad” por eso “para nosotros es muy importante fortalecer el triángulo virtuoso que es el sector público, el privado y la academia” remarcando que el Estado “tiene que crear las condiciones para que la actividad siga desarrollándose y en ello estamos trabajando: enfocados y comprometidos con desarrollar, potenciar el turismo de reuniones. Tenemos un enorme potencial y no solamente por las condiciones de nuestro suelo, sino también por nuestra matriz productiva y por el talento de nuestra gente”.

En tanto Reta de Urquiza señaló: “El turismo es una actividad que genera mucho crecimiento y potencial en la ciudad de Concordia. Aquí anidan todos tipos de actividades desde la producción hasta la actividad hotelera. Estamos en un lugar privilegiado para poder desarrollar y generar nuevas actividades para nuestra gente. Desde el Concejo Deliberante estamos comprometidos en apoyar al privado”.

Schvartzman por su parte manifestó que “desde un principio apuntamos a las reuniones y eventos de esta índole ya que tenemos un gran potencial y depende de nosotros. Es por ello que este jueves –adelantó- vamos a presentar el Plan Estratégico de Turismo para el período 2025-2030, porque necesitamos planificar y pensar en políticas públicas que cedan los tiempos políticos”.

Por último, el presidente de Concordia Buró Agustín Negri agradeció a las autoridades por el acompañamiento: “Es muy importante en este momento que se vea el trabajo público y privado, de la mano de reuniones turísticas, para posicionar a Concordia”.

En el marco de “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”, la ciudad recibe a 13 organizadores nacionales e internacionales. Estos conocerán el potencial del destino para eventos, congresos, turismo corporativo y turismo deportivo, conociendo espacios claves como el Aeropuerto Pierrestegui, la Costanera, el Castillo San Carlos, el Lago de Salto Grande, Termas y salones privados de alto valor estratégico.

 