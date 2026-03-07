Encuentro de mujeres peronistas entrerrianas en Concepción del Uruguay proyectó el debate político hacia 2027

La actividad fue organizada por la diputada nacional Marianela Marclay junto a mujeres de la ciudad y se desarrolló en la Isla del Puerto, con la participación de referentes políticas de diferentes localidades entrerrianas.

Según pudo saber 7Paginas, el encuentro también tuvo vinculación con el armado político nacional que impulsa la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dentro del peronismo.

En ese marco, algunos dirigentes mostraron su acompañamiento participando de la jornada, entre ellos el intendente de Federación, Ricardo Bravo, y el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto.

Participación de dirigentes nacionales y provinciales

Entre las principales figuras presentes se destacó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien compartió el encuentro con militantes y dirigentes de distintas ciudades de Entre Ríos. También participó la diputada provincial y ex viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray.

Durante la actividad se analizaron distintos aspectos de la situación política, económica y social tanto a nivel nacional como provincial, en un espacio que buscó reflexionar sobre el futuro del peronismo entrerriano.

En ese sentido, Tolosa Paz planteó la necesidad de reconstruir el espacio político para volver a gobernar la provincia.

“Tenemos que analizar cómo reconstruimos parte del Peronismo de Entre Ríos para volver a gobernar la provincia. Entre Ríos tiene que recuperar su capacidad productiva y tener un gobernador que le ponga esa impronta a esta provincia”, expresó.

La legisladora también fue crítica con el rumbo económico del gobierno nacional, al señalar que existe “un plan siniestro de destrucción del aparato productivo industrial”.

“No hay posibilidad de desarrollar el país sin industria. Cuando defendemos la industria, reconocemos la posibilidad de desarrollar la Patria”, afirmó.

Críticas al Gobierno nacional

Tolosa Paz también cuestionó la política del presidente Javier Milei respecto de las políticas de género.

“Para el Presidente las mujeres somos invisibles. Desprecia claramente a la mujer y la oportunidad de construir una Argentina más igualitaria. Por eso borró de un plumazo todas las políticas que nos permiten empezar a tener posiciones de igualdad”, sostuvo.

El rol de las mujeres en el peronismo

Por su parte, la diputada nacional Marianela Marclay destacó el protagonismo de las mujeres dentro del movimiento justicialista y remarcó que el encuentro buscó fortalecer ese espacio de participación.

“Acá estamos las mujeres para realizar nuestro aporte para que el Peronismo se vuelva a unir y pueda volver a alcanzar el gobierno tanto en la provincia como en Argentina”, expresó.

En relación al trabajo legislativo que comparte con Tolosa Paz, Marclay señaló que ambas vienen desarrollando una agenda común dentro del Congreso, en línea con la reorganización del justicialismo a nivel nacional.

“Dentro de la Cámara tenemos un trabajo conjunto con una idea en común, como parte de la nueva conformación que está encarando el Justicialismo de cara al 2027, con una impronta federal”, explicó.

Finalmente, la legisladora también reflexionó sobre el rol de las mujeres en la política.

“Las mujeres son la base de movimientos, organizaciones y partidos políticos, pero mayormente no ocupan lugares destacados. Por eso todas juntas debemos seguir trabajando para revertir eso”, dijo.

