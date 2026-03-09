Encuentro por el día internacional de la mujer destinado a personas mayores de Concordia

La actividad se realizará el martes 10 de marzo, de 16:00 a 18:30 horas, en el Salón A del Centro de Convenciones de Concordia (Av. San Lorenzo Oeste 101).

Durante la jornada habrá shows en vivo, sorteos, una mesa de disertación y diferentes propuestas recreativas, generando un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento para las mujeres de la tercera edad, poniendo en valor el rol en la comunidad, promoviendo la participación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos sociales en un ambiente de alegría y camaradería.

En ese sentido, la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Queremos celebrar a nuestras mujeres mayores, reconocer sus historias de vida, su fortaleza y todo lo que han aportado y continúan aportando a nuestra comunidad. Este encuentro será un espacio para compartir, disfrutar y reafirmar que la edad también es una etapa para seguir celebrando la vida”, expresó.

Asimismo, Portugal invitó a todas las mujeres de la tercera edad a participar de esta propuesta: “Las esperamos para vivir una tarde especial, llena de música, alegría y momentos para compartir entre amigas y compañeras”.

Desde el Departamento de Políticas de la Tercera Edad se remarcó que el encuentro forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover el bienestar, la integración social y la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.

Prensa municipal