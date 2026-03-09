7PAGINAS

Lunes 9 de marzo de 2026
Encuentro por el día internacional de la mujer destinado a personas mayores de Concordia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevará adelante el encuentro “Mujeres Celebrando la Vida”, una propuesta especialmente pensada para personas mayores.
La actividad se realizará el martes 10 de marzo, de 16:00 a 18:30 horas, en el Salón A del Centro de Convenciones de Concordia (Av. San Lorenzo Oeste 101).

Durante la jornada habrá shows en vivo, sorteos, una mesa de disertación y diferentes propuestas recreativas, generando un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento para las mujeres de la tercera edad, poniendo en valor el rol en la comunidad, promoviendo la participación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos sociales en un ambiente de alegría y camaradería.

En ese sentido, la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Queremos celebrar a nuestras mujeres mayores, reconocer sus historias de vida, su fortaleza y todo lo que han aportado y continúan aportando a nuestra comunidad. Este encuentro será un espacio para compartir, disfrutar y reafirmar que la edad también es una etapa para seguir celebrando la vida”, expresó.

Asimismo, Portugal invitó a todas las mujeres de la tercera edad a participar de esta propuesta: “Las esperamos para vivir una tarde especial, llena de música, alegría y momentos para compartir entre amigas y compañeras”.

Desde el Departamento de Políticas de la Tercera Edad se remarcó que el encuentro forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover el bienestar, la integración social y la participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria.

Prensa municipal

 