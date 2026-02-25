7PAGINAS

Miércoles 25 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Encuentro por los 80 años del movimiento peronista

El Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista realizó un encuentro en el marco de los 80 años del movimiento peronista, como espacio de diálogo, reflexión y proyección colectiva hacia el futuro.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La jornada permitió poner en valor las conquistas históricas, analizar el presente político y social y debatir los desafíos actuales del mundo del trabajo, incluyendo las nuevas formas de empleo y la necesidad de ampliar la representación de quienes se desempeñan en condiciones no formales. En ese sentido, se reafirmó que la participación, la unidad y la organización siguen siendo herramientas centrales para construir una agenda de derechos, inclusión y desarrollo.

Durante el encuentro, además de militantes, vecinos y vecinas, estuvieron presentes el Instituto de Estudios, Investigación y Formación Política del Partido Justicialista, representado por su rectora Celeste Pérez, la CGT Regional Uruguay a través de un documento institucional, y el presidente del PJ Uruguay, José Lauritto.

El cierre, según se informó a 7Paginas, incluyó una actividad cultural musical que aportó identidad y celebración, fortaleciendo los vínculos y renovando el compromiso militante.

Porque lo logrado se defiende juntos.

Seguimos caminando unidos, con la fuerza de la historia y la mirada puesta en el futuro.