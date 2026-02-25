Encuentro por los 80 años del movimiento peronista

La jornada permitió poner en valor las conquistas históricas, analizar el presente político y social y debatir los desafíos actuales del mundo del trabajo, incluyendo las nuevas formas de empleo y la necesidad de ampliar la representación de quienes se desempeñan en condiciones no formales. En ese sentido, se reafirmó que la participación, la unidad y la organización siguen siendo herramientas centrales para construir una agenda de derechos, inclusión y desarrollo.

Durante el encuentro, además de militantes, vecinos y vecinas, estuvieron presentes el Instituto de Estudios, Investigación y Formación Política del Partido Justicialista, representado por su rectora Celeste Pérez, la CGT Regional Uruguay a través de un documento institucional, y el presidente del PJ Uruguay, José Lauritto.

El cierre, según se informó a 7Paginas, incluyó una actividad cultural musical que aportó identidad y celebración, fortaleciendo los vínculos y renovando el compromiso militante.

Porque lo logrado se defiende juntos.

Seguimos caminando unidos, con la fuerza de la historia y la mirada puesta en el futuro.