Encuesta de la UBA: seis de cada diez argentinos quieren un cambio de Gobierno en 2027 pero a la vez no evidencian una alternativa

Un nuevo estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso de manifiesto un escenario de creciente malestar social y político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Según el Monitor Sociopolítico y Electoral, elaborado a partir de una encuesta realizada durante julio sobre 2.895 casos a nivel nacional, el 61% de los argentinos manifestó que desea un cambio de Gobierno en los próximos comicios presidenciales.

El dato se suma a una evaluación negativa de la actual situación del país. El 58% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, mientras que el 59% califica como muy mala la situación social y económica de la Argentina.

Malestar, pero sin una alternativa consolidada

Para los especialistas que elaboraron el informe, estos indicadores muestran un escenario de desgaste del oficialismo, aunque no necesariamente anticipan por sí solos un resultado electoral.

El estudio advierte que el malestar social constituye una condición necesaria para una eventual alternancia, pero no alcanza para garantizar un cambio de Gobierno. Para que ese descontento pueda traducirse en una mayoría electoral, consideran necesario que aparezca una oferta política capaz de canalizar las demandas, reducir la incertidumbre y ordenar a un electorado que actualmente aparece fragmentado.

En ese sentido, el informe sostiene que la sociedad no muestra una reconciliación con el Gobierno, pero tampoco evidencia que haya encontrado una alternativa opositora claramente dominante.

Así, el escenario abre una posibilidad para los sectores opositores, aunque también representa un desafío: el rechazo a la gestión oficial todavía no se traduce automáticamente en un voto opositor consolidado.

El voto de Milei, en movimiento

Otro de los aspectos destacados por el relevamiento es que no se observa una migración masiva y directa desde La Libertad Avanza hacia el principal espacio opositor.

Parte de quienes acompañaron a Milei en las elecciones de 2023 muestran actualmente un menor nivel de identificación con el oficialismo, se distancian de algunas decisiones de la gestión o dejaron de defender públicamente al Gobierno.

Sin embargo, ese electorado no parece haber encontrado todavía un nuevo espacio político de pertenencia.

Según el análisis, esos votantes pueden oscilar entre la indecisión, el voto en blanco y la búsqueda de terceras alternativas, mientras aguardan definiciones de cara al proceso electoral de 2027.

Un escenario abierto hacia 2027

El relevamiento plantea, de esta manera, un escenario político abierto, en el que el oficialismo enfrenta un nivel significativo de desaprobación, pero la oposición todavía no consigue capitalizar de manera automática ese malestar.

La dispersión del electorado aparece como uno de los principales factores que podrían definir la competencia futura. La capacidad de los distintos espacios para retener a sus votantes y, al mismo tiempo, conquistar a quienes hoy se encuentran indecisos será determinante.

El informe concluye que ningún espacio tiene actualmente una mayoría asegurada y que todos parten de posiciones minoritarias, por lo que la capacidad de transformar esas primeras adhesiones en una mayoría electoral será uno de los grandes desafíos rumbo a 2027.