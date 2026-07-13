Encuesta del Centro de Comercio de Concordia: casi el 70% de las PyMEs registró caída en las ventas durante el primer semestre

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) presentó los resultados de la primera encuesta empresarial de 2026, realizada entre 115 firmas de los sectores comercial, industrial y de servicios, que refleja un panorama desafiante para la economía local durante el primer semestre del año.

Uno de los datos más relevantes del informe indica que el 69,6% de las empresas consultadas sufrió una caída en sus ventas respecto del mismo período del año anterior. De ese total, el 42,6% registró bajas de hasta el 25%, mientras que un 15,7% perdió entre el 26% y el 50% de sus ventas, y un 11,3% experimentó caídas superiores al 50%.

En contrapartida, apenas el 13,9% logró incrementar su nivel de actividad, mientras que el 16,5% mantuvo un volumen de ventas similar al del primer semestre de 2025.

Empresas con actividad reducida

La encuesta a la que tuvo acceso 7Paginas, muestra además que el 60% de las empresas considera que actualmente desarrolla una actividad «parcialmente activa», mientras que el 33% asegura operar con normalidad. Un 7% manifestó encontrarse sin actividad.

Respecto a la evaluación de la situación de cada negocio, casi la mitad de los empresarios (48,7%) calificó el presente como «regular», mientras que un 26% lo definió entre malo y muy malo.

A esto se suma que el 68,7% afirmó que su rentabilidad empeoró durante el último año, reflejando el impacto del contexto económico sobre las PyMEs locales.

Menor consumo y presión fiscal

Al ser consultados sobre el principal problema que enfrentan actualmente, casi la mitad (49,6%) señaló la caída de las ventas como la principal dificultad.

Le siguen:

Competencia informal o desleal (15,6%).

Presión impositiva (11,3%).

Costos laborales (9,5%).

Dificultad para conseguir personal calificado (4,3%).

En cuanto a las medidas necesarias para mejorar la competitividad, el 73,9% reclamó una reducción de la presión fiscal, mientras que también se destacaron los pedidos de incentivos a la inversión, flexibilización laboral y simplificación del sistema tributario.

Comercio electrónico y relación con Uruguay

El estudio también analizó la transformación digital de las empresas.

Actualmente, el 58,3% realiza ventas online, aunque para la mayoría representan menos del 25% de su facturación total. Sin embargo, todavía el 41,7% de las firmas no comercializa por internet.

Respecto al intercambio comercial con Uruguay, el 64,3% manifestó que no tiene incidencia en su actividad, mientras que casi un 30% indicó que el impacto es bajo pero positivo.

Energía e impuestos

El costo de la energía continúa siendo una preocupación para las empresas de Concordia.

El 64,3% considera que el servicio eléctrico tiene una incidencia alta en sus costos operativos.

En materia impositiva, solo la mitad de las empresas pudo cumplir con el pago total de impuestos y tasas durante el primer semestre, mientras que un 40% abonó parcialmente y un 9,6% reconoció no haber podido hacerlo.

Inversiones y expectativas

Pese al escenario económico, el informe muestra que muchas empresas continúan apostando al crecimiento.

El 58,2% realizó inversiones durante los últimos doce meses, principalmente en infraestructura y equipamiento.

Además, el 52,1% proyecta volver a invertir durante el próximo año, concentrando sus planes en infraestructura, equipamiento, tecnología y marketing.

En materia laboral, el 63,5% prevé mantener su actual plantilla de empleados, aunque un 27,8% anticipa que podría reducir personal.

Cómo ven el futuro

Las expectativas sobre la economía muestran cierto equilibrio entre optimismo y cautela.

Respecto al país, el 41,7% cree que la situación económica permanecerá igual durante los próximos doce meses, mientras que un 33,9% espera una mejora.

En cambio, sobre la realidad de Concordia prevalece una visión más moderada: el 44,3% considera que la economía local seguirá igual, el 27% cree que empeorará y solo el 20,9% espera una mejora.

En cuanto a sus propios negocios, el 43,5% estima que continuará en niveles similares a los actuales, mientras que un 27% confía en mejorar durante el próximo año.

Desde el Centro de Comercio adelantaron que en próximas publicaciones realizarán comparaciones con relevamientos anteriores para analizar la evolución de los indicadores y profundizar en otros aspectos relevados durante esta primera encuesta empresarial de 2026.