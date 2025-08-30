Encuesta: el 65% cree que Karina Milei y los Menem deberían renunciar y dejar que los investiguen

La consultora Zuban Córdoba y Asociados realizó una encuesta, entre el 27 y el 28 de agosto de 2025, en un grupo de 1.200 personas, sobre el escándalo de las coimas que salpica a Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem, con graves resultados para Javier Milei. Un contundente 65% cree que la hermana del presidente y los dos funcionarios acusados deberían renunciar y dejar que los investiguen. Los expertos comienzan aclarando que “el Coimasgate (o Karinagate) se suma a una cadena de crisis no clausuradas que alimentan la decepción frente a la gestión”.

Y luego remarcan que “con una aprobación de gobierno que viene en baja desde hace unos meses, este caso de corrupción surge a posterior de una derrota legislativa como el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad, y con el trasfondo de las muertes por el fentanilo contaminado y la crisis sin clausura del libragate… La credibilidad en la gestión libertaria, se encuentra profundamente afectada por este hecho: un 62% juzga a la respuesta del gobierno como improvisada».

Los encuestadores explican que “estamos ante una crisis múltiple, o como la denomina Mario Riorda ‘policrisis’. Un contundente 70% de los argentinos no pondría las manos en el fuego ni por Karina ni por los Menem que integran el gobierno. Y un abrumador 65%, reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se pongan a disposición de la justicia. Una mayoría del 61% cree que el escándalo impactará negativamente en los mercados”.

Para concluir diciendo: “Casi la mitad de los argentinos, un 47% cree que el gobierno de Javier Milei es más corrupto que los gobiernos anteriores. Y sólo un 22% afirma que Milei no es corrupto. Menos que su núcleo duro. Un 12% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma que luego de este escándalo ya no los volverá a votar”.

Según el estudio, un 65,5% de los encuestados creen que Karina Milei y los Menem deben renunciar a sus cargos y dejar que la justicia los investigue, frente a 29,5% que se opone a esa medida. Además, un 69,9% de las personas consultadas no pondría las manos en el fuego por la hermana del presidente y los primos Menem, frente a un 20,7% que sí lo haría.

Consultados por un posible juicio político a Javier Milei por el caso de las coimas, un 56% está en acuerdo, mientras que un 41,6% se opone a esa posibilidad.

Otro detalle importante es que, según el 60% de los encuestados, este caso de corrupción debilitó el gobierno libertario, frente a un 32,2% que piensa lo contrario.

En este punto, el estudio se centró en cómo afectó las intenciones de los votantes el escándalo de Karina Milei. Las respuestas son muy fuertes: un 48,9% reconoció que no lo afectó lo ocurrido, porque ya pensaba votar en contra de los libertarios; un 37% confesó que, pese a todo, seguirá votando por La Libertad Avanza; y un 10, 5%, señaló que “pensaba votar al gobierno y ahora no lo voy a votar”.

Consultados sobre la credibilidad de las respuestas del Gobierno ante las acusaciones, el 61,9% reconoció que no le parecen convincentes, frente a un 33,4% que sí le cree a LLA.

Un tema interesante es qué impacto tendrá el escándalo en la economía: el 61,2% de los encuestados señaló que tendrá un impacto negativo, un 27% asegura que no tendrá consecuencias, y un 2,7% dice que será positivo.

Profundizando en este tema, los encuestadores preguntaron si el escándalo “va a generar una mejora o un empeoramiento en la estabilidad financiera y económica de Argentina”. El 57,5% de los encuestados considera que va a empeorar la situación, el 28% que todo seguirá igual, y el 8,8% que va a mejorar la estabilidad económica y financiera de nuestro país.

Según el estudio, el 22,4% de los encuestados cree que “el gobierno de Milei no es corrupto”, el 47,4% cree que es “más corrupto que gobiernos anteriores”; el 11,2% que es “igual de corrupto que gobiernos anteriores”; y el 15,8% que es “menos corrupto que gobiernos anteriores”.

Por otro lado, el 66,4% de los encuestados cree que la imagen y la credibilidad del gobierno empeoró tras el escándalo, frente a un 25,9% que opina lo contrario.

