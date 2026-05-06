Encuesta: El 71% de los argentinos cree que hace falta un cambio de gobierno y la desaprobación de Milei roza el 65%

La consultora Zuban Córdoba, dirigida por Gustavo Córdoba y Ana Paola Zuban, presentó su más reciente estudio de opinión pública nacional, realizado entre el 2 de abril y principios de mayo de 2026. Los resultados arrojan una fotografía cruda de la realidad política: la gestión del presidente Javier Milei se estabiliza en niveles de rechazo que complican su gobernabilidad a mitad de mandato.

Números que alarman al oficialismo

El informe destaca que la desaprobación de la gestión alcanza el 64,5%, mientras que la aprobación apenas llega al 34,3%. Según el análisis de la consultora, no se trata de un cambio dramático mensual, sino de la consolidación de una tendencia negativa que configura una administración con «problemas políticos serios».

En cuanto a la imagen personal, el presidente Milei registra una imagen negativa del 60,6%. Paradójicamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es quien mejor mide dentro del elenco gubernamental, a pesar de tener una negativa del 55,5%. Otros referentes clave, como Karina Milei y Manuel Adorni, sufren un desgaste mayor, superando el 65% de imagen negativa.

La fractura de género: El «voto femenino» le da la espalda a la Rosada

Uno de los datos más estructurales del estudio es la brecha de género. Casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión, situándose 10 puntos por encima del rechazo masculino.

Esta cifra se vuelve aún más drástica cuando se pregunta por la continuidad: el 80% de las mujeres está de acuerdo en que debería haber un cambio de gobierno. Para los analistas de Zuban Córdoba, esta es una señal que el oficialismo deberá procesar si pretende tener competitividad de cara al 2027.

La paradoja del cambio: ¿Quién es la alternativa?

El hallazgo más potente del informe es que el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de gobierno. Sin embargo, este número —que en otro contexto sería el final de una gestión— convive con una orfandad de liderazgo en la oposición.

«Que la mayoría quiera un cambio no significa que sepa quién debería protagonizarlo ni que confíe en alguna alternativa concreta», explica el análisis. La Argentina de mayo de 2026 se define como una sociedad que sabe con claridad lo que no quiere, pero aún no encuentra una oferta electoral creíble que capitalice ese descontento.

Ficha Técnica del Estudio:

Población: General mayor de 16 años.

Muestra: 2.000 casos (Mailing y CAWI).

Fecha de campo: 2 de abril al mayo de 2026.

Error de muestreo: +/- 2.2%.

Nivel de confianza: 95%.

Dirección: Mgt. Gustavo Córdoba y Mgt. Ana Paola Zuban.

Redaccion de 7Paginas