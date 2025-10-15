Encuesta en Entre Ríos: La Libertad Avanza roza el 40% y saca más de nueve puntos de ventaja al PJ

El PJ se ubica segundo con 30,1%, mientras que el espacio Ahora 503, encabezado por Carolina Gaillard, alcanza el 6,4%. Según el informe, la alianza libertaria —producto del acuerdo entre Javier Milei y Rogelio Frigerio— le saca más de nueve puntos al peronismo en la provincia.

El relevamiento, que abarcó Paraná, Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Chajarí, Diamante, Gualeguay y Concepción del Uruguay, incluyó 1.095 casos. El porcentaje de indecisos alcanza el 13,1%, mientras que la izquierda y Entrerrianos Unidos se ubican en torno al 3% cada uno.

Los números espacio por espacio

En la categoría Senado, lidera Joaquín Benegas Lynch (LLA) con 39,4%, seguido por Adán Bahl (PJ) con 30,2%, y Carolina Gaillard (Ahora 503) con 7,2%. Más atrás aparecen Héctor Maya (Entrerrianos Unidos) con 4,1% y Sofía Cáceres Sforza (FIT) con 3,3%.

En la categoría Diputados, encabeza Andrés Laumann (LLA) con 38,2%, seguido por Guillermo Michel (PJ) con 31,5%, Gustavo Guzmán (Entrerrianos Unidos) con 6,4%, y Paola Rubattino (Ahora 503) con 5,9%.

Liderazgos femeninos

La encuesta también indagó sobre las figuras femeninas con mayor representación para el electorado entrerriano. En ese apartado, Carolina Gaillard lidera con 30,7%, seguida por Romina Almeida (LLA) con 24,5%, Alicia Fregonese (LLA) con 22,3%, y Marianela Marclay (PJ) con 9,6%.

Impacto político y proyección legislativa

El estudio dirigido por Aníbal Urios también analizó las percepciones políticas en torno al contexto nacional. El 68% de los encuestados afirmó que el escándalo que involucra a José Luis Espert no tendrá impacto electoral, mientras que el 65,7% manifestó su preferencia por la continuidad antes que por un cambio de rumbo.

De repetirse estos resultados en las urnas, La Libertad Avanza retendría las bancas en el Senado actualmente alineadas con el oficialismo y sumaría representación en Diputados con Laumann, Fregonese y Darío Schneider, mientras que el PJ colocaría a Michel y Marclay.

Qué se define en octubre

Entre Ríos renovará ocho bancas nacionales: cinco en Diputados y tres en el Senado. Con el impulso libertario que marca la encuesta, el oficialismo provincial enfrentará una elección clave para definir el nuevo mapa político entrerriano en el Congreso.

Fuente: DC Consultores / Letra P

Redacción de 7Paginas.