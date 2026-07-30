Encuesta nacional: así quedaron ubicados los tres senadores entrerrianos en el ranking de imagen

La consultora CB Global Data dio a conocer un nuevo estudio de opinión pública que mide la imagen nacional de los 72 integrantes del Senado de la Nación.

El relevamiento evaluó la valoración positiva, la negativa y el nivel de conocimiento de cada legislador , dejando a los tres representantes de Entre Ríos —Joaquín Benegas Lynch, Adán Bahl y Romina Almeida— posicionados en distintos sectores del mapa nacional.

El estudio fue elaborado sobre una muestra de 1.023 casos a nivel nacional, mediante cuestionarios digitales (metodología CAWI) aplicados entre el 27 y el 29 de julio de 2026, con un margen de error de ±3,1% y un nivel de confianza del 95%.

Dentro de la representación entrerriana, el senador Joaquín Benegas Lynch se consolidó como el mejor ubicado en el contexto nacional.

El legislador registró un diferencial de -15,7%, producto de un 6,7% de imagen positiva, un 22,4% de imagen negativa y un 70,9% en la categoría «No Sabe / No Contesta».

Por su parte, el exintendente de Paraná y actual senador Adán Bahl se ubicó en el puesto 31 del ranking de los 72 senadores , posicionándose en la mitad superior de la tabla a nivel país.

Los datos correspondientes a Bahl arrojaron los siguientes guarismos: Imagen Positiva: 2,5% Imagen Negativa: 16,0% Diferencial: -13,5% No Sabe / No Contesta: 81,5%

En tanto, la senadora Romina Almeida quedó ubicada en el puesto 23 del listado general , con un diferencial de -10,9% (1,1% de positiva, 12,0% de negativa y un 86,9% de NS/NC) , manteniéndose en la tónica de la mayoría de los senadores del interior, caracterizados por un alto desconocimiento fuera de sus provincias de origen.

El panorama nacional: Podio y fondo de la tabla

A nivel general, el estudio ubicó en el primer lugar a la mendocina Mariana Juri, quien resultó la única senadora del país en obtener un diferencial positivo (+0,1%).

El podio de los mejor valorados lo completaron María Florencia López (La Rioja, con -0,8%) y Martín Goerling (Misiones, con -1,0%).

En el extremo opuesto del ranking, las posiciones con mayor diferencial negativo correspondieron a: Alicia Kirchner (Santa Cruz): -31,2% Juliana Di Tullio (Buenos Aires): -29,9% Mariano Recalde (CABA): -28,1%

Un factor común: El nivel de desconocimiento

El informe de CB Global Data volvió a poner en evidencia que el desconocimiento fuera de los distritos de origen es un denominador común para la mayoría de los integrantes de la Cámara Alta.

El caso más marcado a nivel nacional fue el de la senadora por San Luis, Ivanna Arrascaeta, quien encabezó la nómina con el mayor porcentaje de respuestas «No Sabe / No Contesta», alcanzando un 89,4%. Este escenario demuestra que la proyección nacional continúa siendo uno de los mayores desafíos para los legisladores del Senado.

Redaccion de 7Paginas