Encuesta Permanente de Hogares: piden colaboración a vecinos de Concordia y advierten cómo identificar a los encuestadores

La Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos recordó que se encuentra en marcha la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y solicitó la colaboración de las familias que fueron seleccionadas para participar del relevamiento.

Ante la circulación de información falsa y algunos hechos de inseguridad registrados en distintos lugares, el organismo brindó una serie de recomendaciones para que los vecinos puedan identificar al personal de campo y participar del operativo con tranquilidad.

La EPH es realizada de manera conjunta por la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Su objetivo es reunir información sobre las condiciones sociales y económicas de la población.

Entre otros aspectos, el relevamiento permite obtener datos sobre empleo, ingresos, educación, migraciones y características de las viviendas y los hogares.

Dónde se realiza en Concordia

En el departamento Concordia, el operativo alcanza a sectores de Benito Legerén, Villa Adela y Villa Zorraquín.

Además, el relevamiento se desarrolla en el Gran Paraná y en distintas localidades que integran la muestra provincial, entre ellas Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena.

Desde el organismo remarcaron que, al tratarse de una encuesta y no de un censo, solamente determinados hogares son seleccionados para participar. Por ese motivo, la colaboración de esas familias resulta fundamental para obtener resultados estadísticamente representativos de la población entrerriana.

Cómo reconocer a los encuestadores

Los encuestadores y supervisores cuentan con credencial oficial, cuya autenticidad puede comprobarse mediante un código QR, y una carta de presentación oficial firmada en tinta azul por la directora general de Estadística y Censos, Arq. Andrea Carina Cottonaro.

La identidad del personal también puede verificarse en el sitio oficial de la Dirección General de Estadística y Censos.

Como medida de seguridad, los encuestadores no ingresan al interior de las viviendas. Las entrevistas presenciales se realizan en la puerta de acceso y, de acuerdo con la modalidad del operativo, también pueden llevarse adelante telefónicamente.

Qué información se solicita

Durante la entrevista se consulta sobre las características del hogar y la vivienda, nivel educativo, situación laboral e ingresos.

Desde Estadística y Censos aclararon especialmente que no se solicitan números de DNI, claves bancarias, datos biométricos, fotografías, dinero ni información que no esté relacionada con los objetivos de la encuesta.

Además, las respuestas brindadas por los hogares se encuentran protegidas por el secreto estadístico, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 17.622 y la Ley Provincial Nº 8.910.

Los datos son utilizados exclusivamente con fines estadísticos y los resultados se publican de manera agregada, sin identificar las respuestas particulares de las personas encuestadas.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden consultar la identidad del personal en el sitio oficial de la Dirección General de Estadística y Censos o comunicarse al correo infodec@entrerios.gov.ar o al teléfono 0343-4207831, de lunes a viernes de 7 a 13.

Desde el organismo destacaron a 7Paginas, que la participación de los hogares seleccionados es fundamental para contar con estadísticas oficiales de calidad y conocer con mayor precisión la realidad social y económica de Entre Ríos.