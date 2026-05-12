Encuesta sacude la interna oficialista: Milei cae en imagen y es superado por Bullrich y Santilli

El escenario político nacional atraviesa semanas de alta tensión, y los últimos datos estadísticos comienzan a reflejar un cambio en el humor social. Según la última encuesta de la consultora Management & Fit, realizada sobre 2.200 casos a nivel nacional, la imagen del presidente Javier Milei sufrió un retroceso significativo, quedando por debajo de otros referentes del oficialismo y la oposición dialoguista.

El estudio confirma que la aprobación de la gestión cayó 9,6 puntos entre febrero y fines de abril, situándose en un 37,2%, mientras que la desaprobación trepó al 54,3%. Este desgaste parece ser el resultado de una combinación entre el persistente aumento de precios y tarifas, y el impacto político del escándalo que rodea al vocero Manuel Adorni.

El ranking que incomoda a la Casa Rosada

En la medición por diferencial (imagen positiva vs. negativa), Milei descendió al séptimo puesto del ranking de dirigentes. El podio fue ocupado por figuras que hoy generan recelo en el círculo íntimo de Karina Milei por su autonomía:

Patricia Bullrich: Lidera el ranking con el diferencial negativo más bajo (-14,4%) y una imagen positiva del 30,5%.

Diego Santilli: Ocupa el segundo lugar, destacándose por su rol de diálogo con gobernadores y su buena relación con el Gabinete.

Maximiliano Pullaro: El gobernador de Santa Fe completa el podio, posicionándose como una figura relevante del interior.

Incluso dirigentes como Ignacio «Nacho» Torres, Juan Schiaretti y la diputada de izquierda Myriam Bregman lograron ubicarse por encima del mandatario en esta última medición.

El factor Adorni y la economía

El escándalo de Manuel Adorni ha calado hondo en la opinión pública. Según la encuesta, el 55,1% de los consultados cree que el vocero debería renunciar. La imagen de Adorni y la de Karina Milei se encuentran al fondo de la tabla, con niveles de rechazo que superan el 54%.

Sin embargo, el motor principal del malestar sigue siendo la economía. El 54,9% califica negativamente la situación actual y, lo que es más preocupante para el Gobierno, las expectativas de mejora a futuro cayeron 8,6 puntos. Solo el 33,9% cree que el país estará mejor dentro de un año.

¿Cambio o continuidad?

Pese a la caída de Milei, la oposición aún no logra capitalizar el descontento de manera unificada. Si bien el 51,6% se inclina por un «cambio total», el 42,8% todavía apoya la continuidad de la gestión.

No obstante, dentro de ese apoyo hay matices: el 28% de los seguidores de Milei pide cambios en algunas políticas, lo que abre un interrogante sobre la sostenibilidad del ajuste si no se percibe un alivio en el corto plazo. La encuesta deja un mensaje claro para Balcarce 50: el crédito social empieza a mostrar señales de agotamiento y la interna por el liderazgo en el espacio oficialista está más viva que nunca.

Con información de Iprofesional

Redaccion de 7Paginas