Encuestas, nombres en danza y desconfianza: cómo se reconfigura la carrera del PJ a la intendencia de Concordia

La carrera por la intendencia comienza a tomar temperatura y, dentro del armado político local, los nombres en danza se multiplican con el correr de los días. Entre las figuras que ya suenan para disputar el sillón municipal figuran Giano, Armando Gay, Aldo Álvarez, Marcelo Cresto, el concejal Bovino, el joven Orduna y Martin Santana, junto a otros dirigentes que buscan hacerse un espacio en la discusión. Mientras que por el sector del ex intendente Cresto asoma el nombre de su esposa Leticia Ponzinibbio, como una de las mujeres con musculatura para compartir alguna fórmula.

Sin embargo, el escenario no es homogéneo para todos. Según coinciden diversas fuentes de la política local, la grilla se achica cuando se analizan los sondeos de opinión. En ese terreno, hay tres nombres que logran sacar una luz de ventaja y posicionarse mejor en las encuestas: Giano, Marcelo Cresto y Gay. La explicación a este respaldo radica en dos factores clave: trayectoria política y estructura propia, elementos determinantes a la hora de encarar una contienda local.

En contraste, la situación del concejal Bovino muestra una paradoja. Aunque es una figura bien vista por sectores de la dirigencia con proyección provincial y nacional, su perfil aún no logra despegar en los relevamientos de opinión pública. «No lo conocen y no hace nada para que lo conozcan», resumió de manera lapidaria un dirigente consultado por este medio, graficando las dificultades del edil para instalarse masivamente en el electorado y otro caso casi similar es el de Javier Orduna, incipiente figura que rápidamente se hizo conocer por ser hijo del legendario Vasco Orduna, pero que aun estaría falto de incubadora política, mientras que los nombres de Aldo Alvarez y de Martin Santana, sus anuncios de ser pre candidatos estarían ligados a una estrategia de Enrique Cresto.

El fantasma de 2023: desconfianza sobre las reglas de juego

Pero más allá de las candidaturas, la gran discusión de fondo pasa por el método de definición de la propuesta electoral y las secuelas que dejó el proceso político de las ultimas elecciones generales.

El fantasma de la experiencia vivida en 2023 aún sobrevuela la dirigencia. Si bien un sector impulsa la realización de elecciones internas para definir las candidaturas, existe una creciente desconfianza. Diversos referentes advierten que el partido no se encuentra en condiciones de garantizar la transparencia necesaria en los comicios.

La memoria reciente pesa en el armado actual. «Si nos peleamos como nos peleamos en el 2023, con PASO oficiales, imaginate lo que podría ser con unas internas nuestras. ¿Vamos a confiar en una junta electoral que pongan dos o tres dirigentes?», disparó con crudeza un dirigente cercano a uno de los precandidatos.

Mas desconfianza

Cabe recordar que en el seno del PJ concordiense, se vienen dando una serie de reuniones, donde participan todos los antes mencionados mas la figura del ex gobernador Gustavo Bordet, de quien también circulo una fuerte versión de que podría ser candidato a intendente de Concordia, pero que luego se fue desvaneciendo y comenzó a tomar fuerza la palabra consenso, la cual también esta viciada de sospechas, porque varios de los que participan de estas reuniones piden que se elijan los candidatos del PJ a través de elecciones internas, porque desconfían que estas reuniones se realizan para dilatar las presiones y avanzar en el tiempo, para que llegado el momento reaparezca el dedo y no haya tiempo para otra cosa.

Con un panorama fragmentado, encuestas que marcan diferencias y el recelo aún fresco por los desencuentros pasados, la dirigencia del PJ afronta un panorama donde no solo estará en juego quién lidera las listas, sino también la capacidad de dar garantías democráticas hacia el interior del espacio.

Redaccion de 7Paginas