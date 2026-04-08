Enersa acerca su Oficina Móvil al barrio “El Morro” de Paraná

La unidad se instalará en la plaza ubicada sobre las calles Martín de Moussy y Saavedra, en el horario de 10:00 a 13:00.

A través de esta iniciativa, se busca facilitar la realización de trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a una oficina comercial. Durante la jornada, el equipo de la Empresa brindará asesoramiento sobre el servicio y permitirá realizar distintos trámites vinculados al suministro eléctrico, entre ellos la suscripción a la factura digital y gestiones relacionadas con el RESEF.

Desde la Empresa se continúa trabajando para acercar sus servicios a los vecinos, promoviendo una atención más ágil y accesible en distintos barrios de la ciudad.

Ante cualquier duda o consulta, los canales de contacto oficiales son: