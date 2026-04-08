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Martes 7 de abril de 2026
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Enersa advierte sobre sitio web falso y recuerda sus canales oficiales

ENERSA informa a la comunidad y a sus usuarios que se ha detectado la existencia de un sitio web fraudulento. Dicha página NO PERTENECE a la Empresa y constituye un intento de suplantación de identidad (“phishing”), diseñado para inducir a engaño y robar datos personales y financieros de los usuarios al simular el cobro de facturas. ENERSA se encuentra realizando gestiones para dar de baja el mencionado sitio falso.
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Ante esta situación, ENERSA aclara y enfatiza que:

El único sitio web oficial y seguro para realizar trámites comerciales es: www.enersa.com.ar

Asimismo, le recomienda:

1) Tipear la dirección web: Ingrese siempre al sitio escribiendo “www.enersa.com.ar” directamente en la barra de direcciones de su navegador. Evite ingresar a través de enlaces provistos por buscadores web que tengan la etiqueta de «Patrocinado» o «Anuncio», ya que no son confiables y suelen ser utilizados por estafadores.

2) No compartir datos: Nunca ingrese información sensible en páginas web cuyo enlace haya recibido a través de mensajes de dudosa procedencia.

Ante cualquier duda o consulta, recuerde que los canales de contacto oficiales son:

  • Página web: www.enersa.com.ar
  • Correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar
  • Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI): 0800-777-0080
  • Redes Sociales: EnersaArg (Facebook, Instagram y X (Twitter)