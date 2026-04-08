Enersa advierte sobre sitio web falso y recuerda sus canales oficiales

Ante esta situación, ENERSA aclara y enfatiza que:
El único sitio web oficial y seguro para realizar trámites comerciales es: www.enersa.com.ar
Asimismo, le recomienda:
1) Tipear la dirección web: Ingrese siempre al sitio escribiendo “www.enersa.com.ar” directamente en la barra de direcciones de su navegador. Evite ingresar a través de enlaces provistos por buscadores web que tengan la etiqueta de «Patrocinado» o «Anuncio», ya que no son confiables y suelen ser utilizados por estafadores.
2) No compartir datos: Nunca ingrese información sensible en páginas web cuyo enlace haya recibido a través de mensajes de dudosa procedencia.
Ante cualquier duda o consulta, recuerde que los canales de contacto oficiales son:
- Página web: www.enersa.com.ar
- Correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar
- Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI): 0800-777-0080
- Redes Sociales: EnersaArg (Facebook, Instagram y X (Twitter)