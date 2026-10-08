Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera

La instalación contará con aproximadamente 600 paneles solares Trina y 10 inversores Huawei de 30 kW cada uno. Una vez en funcionamiento, contribuirá a optimizar el sistema eléctrico de la localidad y ampliar la participación de fuentes limpias en la matriz energética.

En el marco del avance de los trabajos, el gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, recorrió el predio junto a representantes de Hain Energía, empresa especializada en el desarrollo de proyectos vinculados a la energía y la sustentabilidad.

La iniciativa se desarrolla a partir del convenio firmado entre Enersa y el municipio de Aldea Brasilera, suscripto por el intendente Hugo Ramírez; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el gerente de Energías Renovables de la Empresa, Daniel Schwindt.

Smart City

A su vez, Aldea Brasilera cuenta con medidores inteligentes instalados por Enersa, que permitirían a los usuarios consultar sus consumos en tiempo real, acceder al historial mediante una aplicación y recibir información directa de la Empresa. Esta infraestructura podría brindar nuevas herramientas para una gestión más eficiente y constituir una base tecnológica para incorporar soluciones asociadas al concepto de “Smart City”.

La construcción del Parque Solar se enmarca en las acciones que Enersa desarrolla junto al Gobierno de Entre Ríos para diversificar la matriz energética, modernizar la infraestructura eléctrica y acompañar la transición hacia un modelo más sustentable.