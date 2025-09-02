Enersa avanza con parques solares en Entre Ríos y anuncia nuevos concursos de precios

Sauce Pinto, a un paso de inaugurarse

En Sauce Pinto, el parque solar se encuentra en su etapa final. Si las condiciones climáticas lo permiten, quedará inaugurado en los próximos días y conectado al sistema eléctrico provincial.

Ya se instalaron casi 600 paneles y 30 inversores, con una potencia de 300 kW. Restan únicamente las últimas conexiones a la red.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia del proyecto

“Estos parques solares marcan un antes y un después en la historia de la Empresa. Como distribuidora estatal, damos un paso firme hacia una matriz energética más limpia, garantizando al mismo tiempo energía de calidad para todos los entrerrianos”.

Sauce Montrull, obras en marcha

En el predio del autódromo de Sauce Montrull avanzan los trabajos de movimiento de suelo, colocación de pilotes y montaje de estructuras. El parque tendrá una dimensión similar al de Sauce Pinto, con una potencia de 300 kW.

La presidenta comunal, María Daneri, resaltó, “Este proyecto representa desarrollo, innovación y la posibilidad de contar con energía sustentable que beneficiará no solo a la comunidad, sino también a toda la provincia”.

Transparencia y participación: nuevos concursos de precios

En paralelo a estas obras, Enersa informó sobre la publicación de nuevos Concursos de Precios, en el marco del Plan de Compras 2025. La empresa difunde estos procesos a través de su Web Institucional y la red social Enersa Proveedores, destinada a concursos, licitaciones y manifestaciones de interés.

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Los concursos vigentes son, adquisición de Centro Compacto de H° A° (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0658 – Cierre: 11/09/2025.

Adquisición de Transformadores de Llenado Integral Aluminio (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0656 – Cierre: 11/09/2025.

Un hito para la provincia

La puesta en marcha de los parques solares de Sauce Pinto y Sauce Montrull marcará un hecho histórico para Enersa, al tratarse de los primeros desarrollados por la distribuidora estatal, y consolida un paso firme hacia un modelo energético más sustentable, confiable y de calidad para todos los entrerrianos.

Prensa Enersa