Enersa avanza en la construcción de la primera Estación Transformadora Digital del país

El proyecto se enmarca en la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo–Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será licitado en breve. La iniciativa busca garantizar un suministro eléctrico confiable y de calidad para el Parque Industrial de Viale y las zonas aledañas, acompañando así el crecimiento productivo de la región.

Innovación tecnológica única en el país

La nueva estación transformadora se convertirá en la primera de Entre Ríos y de la Argentina en ser completamente digital. A diferencia de las instalaciones tradicionales, reemplazará el cableado de cobre entre los sistemas de Protección y Control y los equipos de playa de 132 y 33 kV por fibra óptica, lo que permitirá mayor confiabilidad, eficiencia y capacidad de maniobra en la operación del sistema eléctrico.

Este avance representa un salto tecnológico que marcará un antes y un después en la manera en que se gestiona la energía en la provincia.

Medidas preventivas para garantizar la energía

Mientras se concreta la obra definitiva, Enersa está instalando equipos generadores de refuerzo para asegurar la provisión durante el verano 2025-2026, etapa de mayor demanda. Esta medida busca dar respuesta a las necesidades energéticas del Parque Industrial, que continúa expandiéndose y generando empleo.

“La energía genera producción y empleo”

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, subrayó la importancia de la obra y el acompañamiento del Gobierno provincial: “La energía genera producción, industria y empleo privado”.

Por su parte, empresarios locales valoraron la iniciativa como la respuesta a un reclamo histórico y coincidieron en que el proyecto permitirá fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico de la región.

Compromiso con el desarrollo entrerriano

Con este tipo de acciones, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la provincia, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los entrerrianos y respaldan el crecimiento del sector productivo.

Con información de prensa Enersa

Redaccion de 7Paginas