Enersa confirmó el restablecimiento del suministro eléctrico en Gualeguaychú

El inconveniente afectó a dos distribuidores de la Cooperativa Eléctrica local, provocando la interrupción del servicio en distintos sectores de la ciudad. Según se indicó, los equipos técnicos de Enersa y de la Cooperativa trabajaron de manera conjunta para normalizar la situación, logrando recomponer el funcionamiento del sistema y restituir el servicio a los usuarios afectados.

Desde la empresa provincial señalaron a 7Paginas que, si bien el suministro ya se encuentra normalizado, se continúa con el monitoreo permanente del sistema para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, agradecieron la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de las tareas de reparación.

Ante cualquier consulta o reclamo, Enersa recordó que se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) a través de la línea gratuita 0800-777-0080, las 24 horas, además de sus redes sociales oficiales @enersaarg.