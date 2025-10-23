Enersa construirá una Estación Transformadora en Oro Verde y una Línea en Arroyo Barú

Licitación N° 2025-0868 — “Estación Transformadora 132 kV ‘Oro Verde’”:

El proyecto contempla la construcción de la ET 132 kV “Oro Verde”, que incluye la ingeniería de detalle, la ejecución de las obras, la provisión de materiales y equipamientos, los ensayos finales y su puesta en servicio. La estación se ubicará en un predio del Estado Nacional donde Enersa cuenta con servidumbre para este fin.

Apertura: 16 de diciembre de 2025, 10:00 h, calle Buenos Aires 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de Enersa), ciudad de Paraná.

Licitación N° 2025-0789 — “Línea de Media Tensión 33 kV ‘Berduc – Arroyo Barú’”:

La obra contempla la construcción de una línea de media tensión en 33 kV de aproximadamente 18 km, que partirá de una línea existente sobre la RN 14 y se extenderá hasta la localidad de Arroyo Barú. Incluye la ingeniería de detalle, la ejecución de las obras, la provisión de materiales y equipamientos complementarios, los ensayos finales y la puesta en servicio.

Apertura: 13 de noviembre de 2025, 10:00 h, calle Buenos Aires 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de Enersa), ciudad de Paraná.

Pliegos y anexos: consulta y descarga gratuita en la web oficial de Enersa: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones

Consultas: licitaciones@enersa.com.ar