Enersa convoca a empresas y establecimientos de toda la Provincia a inscribirse en su Registro de Proveedores

La Empresa necesita estos servicios en distintas localidades de Entre Ríos, desde firmas consolidadas hasta emprendimientos locales. El objetivo es contar con opciones en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca ampliar la base de oferentes y promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación, en el marco de la política de transparencia y eficiencia, conforme a los principios establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente de Enersa.

La inscripción de los futuros proveedores debe realizarse enviando la documentación por correo electrónico a registroproveedores@enersa.com.ar. Para más información, se puede consultar el sitio web www.enersa.com.ar/repro o la cuenta oficial @enersa.proveedores.