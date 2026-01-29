7PAGINAS

Enersa convoca a proveedores del rubro Librería a inscribirse en su Registro de Proveedores

Enersa invita a potenciales proveedores del rubro Librería de toda la provincia de Entre Ríos a inscribirse en el Registro de Proveedores de la Empresa, con el objetivo de ampliar la base de oferentes y promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación.
Redacción 7Paginas

La convocatoria tiene alcance provincial y forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y eficiencia, establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente de Enersa.

La incorporación de nuevos proveedores permitirá generar mayores oportunidades de participación, favoreciendo la competencia y optimizando los procesos de adquisición vinculados a este rubro.

  • Las personas interesadas podrán obtener información y realizar el trámite de inscripción a través de: www.enersa.com.ar/repro/ · Consultas: registroproveedores@enersa.com.ar

Enersa continúa trabajando para consolidar procesos abiertos y transparentes, promoviendo la participación de proveedores locales en todo el territorio provincial.