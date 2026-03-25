Enersa entregó luminarias al Club San Lorenzo de Concordia para mejorar el uso de su cancha

La entrega consistió en 16 reflectores que se incorporan al sistema lumínico del predio. En términos prácticos, implica más horas de actividad, entrenamientos en horario nocturno y mejores condiciones para quienes asisten al club después de la jornada laboral o escolar.

Troncoso estuvo acompañado por el presidente y el tesorero de la institución deportiva, Martín y Roberto Dri; e integrantes de la comisión directiva.

“Cuando un club tiene mejores condiciones, puede abrir más tiempo y llegar a más chicos”, indicó Troncoso al marcar la idea que ordena la intervención. El foco está puesto en una situación concreta: niños y jóvenes que encuentran en el club un lugar de práctica deportiva y organización del tiempo libre.

En ese marco, Troncoso vinculó la acción con una línea de trabajo más amplia: fortalecer espacios que cumplen una función social directa. En términos simples, se trata de acercar recursos donde ya hay comunidad organizada y actividad en marcha.

“El objetivo es claro: poner recursos donde ya hay trabajo hecho, para que los resultados se vean rápido en la vida cotidiana de la gente”, afirmó el ministro.

La medida deja una definición operativa: mejorar infraestructura básica para ampliar oportunidades de uso. Más iluminación, más horas de club, más presencia de chicos y familias en un entorno cuidado.