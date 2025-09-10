Enersa establece un protocolo de prevención del suicidio para cuidar la salud de su personal

La iniciativa busca promover entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo.

El protocolo contempla la creación de canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades dentro de la Empresa como viajes laborales, eventos institucionales o situaciones sociales vinculadas al trabajo.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: “Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas).”

Y agregó: “Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia.”

Enersa remarca que su rol institucional no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. Al mismo tiempo, impulsa acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la Organización.

Marco legal

La medida se enmarca en la Política de Ética y Conducta de Enersa, en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su Decreto Reglamentario N.º 603/2021, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la Resolución