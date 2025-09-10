7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
Enersa establece un protocolo de prevención del suicidio para cuidar la salud de su personal

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa aplica un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, que alcanza a la totalidad de su personal, incluidos funcionarios y trabajadores bajo modalidad Empas (empresas contratadas).
La iniciativa busca promover entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo.

El protocolo contempla la creación de canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades dentro de la Empresa como viajes laborales, eventos institucionales o situaciones sociales vinculadas al trabajo.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: “Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas).”

Y agregó: “Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia.”

Enersa remarca que su rol institucional no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. Al mismo tiempo, impulsa acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la Organización.

Marco legal

La medida se enmarca en la Política de Ética y Conducta de Enersa, en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su Decreto Reglamentario N.º 603/2021, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la Resolución