7PAGINAS

Jueves 26 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Enersa fortalece el sistema eléctrico en Villa Elisa y mejora el servicio en una zona productiva

Enersa optimiza la calidad del servicio eléctrico en Villa Elisa con una obra que beneficia tanto al sector productivo como a usuarios residenciales del área de influencia. Con esta intervención, se fortalece el sistema en una zona productiva suburbana y se asegura un suministro más estable y confiable.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La intervención atiende la demanda energética de la planta incubadora de la empresa avícola NOELMA S.A., que requiere una potencia de 450 kW, pero fue diseñada con una capacidad superior a la estrictamente necesaria con el objetivo de acompañar el desarrollo integral del lugar y optimizar el desempeño de toda la red.

En ese contexto, se ejecuta la construcción y remodelación de aproximadamente 2.300 metros de línea de media tensión, quedando como configuración definitiva una red trifásica de 13,2 kV, lo que incrementa la capacidad operativa, reduce riesgos de sobrecarga y mejora la confiabilidad del sistema.

Además, se instaló un transformador trifásico destinado a abastecer granjas que actualmente cuentan con suministro monofásico, mejorando la calidad de sus procesos productivos.

Esto consolida una red eléctrica más eficiente y preparada para el crecimiento, facilitando el desarrollo y acompañando también a los usuarios residenciales de Villa Elisa con un servicio más estable y de mayor calidad.

Prensa Enersa