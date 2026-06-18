Enersa habilitó la atención comercial diaria en su oficina de Ibicuy y recorrió obras junto al gobernador

La oficina de Enersa en Ibicuy ya brinda atención comercial de lunes a viernes, de 7 a 14, con el objetivo de fortalecer la atención territorial y facilitar la realización de trámites vinculados al servicio eléctrico. La actividad se realizó en el marco de una recorrida por obras de infraestructura eléctrica en la zona.

En el espacio se pueden gestionar conexiones, cambios de titularidad, altas, bajas, modificaciones del servicio y consultas generales. De esta manera, los usuarios cuentan con un punto de atención diaria para resolver trámites comerciales sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

En ese marco, Brupbacher destacó la importancia de contar con un espacio de atención diaria. “La oficina de Ibicuy ya está habilitada de lunes a viernes, de 7 a 14, para que los usuarios puedan realizar todos los trámites necesarios. Nuestros empleados están preparados para acompañar cada consulta y brindar una atención cercana a los vecinos”, señaló.

Durante la recorrida, las autoridades abordaron obras de infraestructura eléctrica vinculadas a soluciones habitacionales y espacios de uso social. Los trabajos incluyen la instalación de una línea de media tensión y un transformador, que permitirán abastecer viviendas en ejecución, un loteo municipal destinado al programa Procrear y un predio deportivo de una escuela.

Estas acciones forman parte de una planificación conjunta con el Gobierno de Entre Ríos y los municipios, orientada a ampliar la infraestructura energética, mejorar la calidad del servicio y acompañar el desarrollo de la zona.