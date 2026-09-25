Enersa incorporará baterías para reforzar el servicio eléctrico en Federación

Segun se informo a 7Paginas, Enersa publicó la licitación para incorporar en el Parque Industrial de Federación un sistema de almacenamiento de energía que aportará mayor respaldo al abastecimiento de la ciudad.

El equipamiento se instalará en el sector donde actualmente funcionan los motogeneradores utilizados en situaciones de alta demanda. Su puesta en servicio permitirá disponer de energía almacenada en los momentos de mayor consumo y disminuir la necesidad de recurrir a generación basada en combustibles fósiles.

La solución corresponde a un “BESS”, sigla en inglés para “Battery Energy Storage System”, que consiste en un conjunto de baterías capaz de almacenar electricidad para luego entregarla cuando el sistema lo requiera.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, enmarcó la iniciativa en los objetivos definidos por el Gobierno provincial: “Cuando el gobernador Rogelio Frigerio nos propuso como objetivo tener una energía competitiva, así fue como llegamos a ser la más barata de la Región Centro; en ningún momento se puso en duda la calidad del servicio y la eficiencia en el manejo de la red. Esto es una herramienta, una tecnología nueva que viene a darnos calidad de servicio y manejo eficiente de la red. De esta manera, estamos lanzando nuestra primera licitación de baterías BESS en busca de tener esa energía competitiva y una excelente calidad de servicio”.

Más respaldo para la distribución

El equipamiento se conectará a 13,2 kV y tendrá una autonomía mínima de cuatro horas a potencia nominal. También podrá colaborar en la regulación de tensión y frecuencia y actuar con rapidez frente a perturbaciones.

Además, contará con tecnología “grid-forming”, que le permite participar activamente en la estabilidad eléctrica, junto con funciones de operación en isla y arranque en negro (“black start”) para facilitar la recuperación del servicio ante determinadas contingencias.

El gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, señaló: “El almacenamiento es un complemento estratégico para las energías renovables porque permite guardar energía y utilizarla cuando realmente hace falta. Esta herramienta aporta flexibilidad, mejora el aprovechamiento de la infraestructura existente y acompaña la incorporación progresiva de nuevas fuentes renovables en la provincia”.

La contratación incluye el suministro, instalación y puesta en servicio del equipamiento, la capacitación del personal de Enersa y 12 meses de monitoreo remoto.

Con esta iniciativa, Enersa incorporará por primera vez almacenamiento con baterías a su red de distribución y sumará una herramienta para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio en Federación.