Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo de esta estrategia es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso.

Entre los nuevos concursos del “Módulo A” se destacan:

Remodelación de LMT, desmontaje y construcción de SETD, colocación de columnas y tendido de LBT – Zona Feliciano (N° 2025-0843) – Cierre: 21/10/2025

Limpieza de trazas en Paraná, Oro Verde, Colonia Ensayo, Valle María, Alvear y Diamante (N° 2025-0840) – Cierre: 21/10/2025

Con esta modalidad de difusión abierta y accesible, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra para fortalecer el vínculo con sus proveedores y optimizar los servicios que presta en toda la provincia.