Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Adquisición de precintos Tipo Perno – N° 2025-1046 – Cierre: 13/11/2025

Adquisición de conectores y materiales para líneas aéreas preensambladas – N° 2025-1049 – Cierre: 13/11/2025

Adquisición de Terminales y Empalmes Termocontraíbles para 13,2kV y 33kV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1026 – Cierre: 18/11/2025

Incorporación de Módulos en EBS – ORACLE – N° 2025-1038 – Cierre: 18/11/2025

Adquisición de Tablero de Distribución de BT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1040 – Cierre: 18/11/2025

Provisión de Combustible – N° 2025-1074 – Cierre: 18/11/2025

Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-1082 – Cierre: 18/11/2025

Obras MT en Concepción del Uruguay, Colón y San José – N° 2025-1096 – Cierre: 18/11/2025

Adquisición de Morsetería para Líneas Aéreas – N° 2025-1069 – Cierre: 19/11/2025

Adquisición de Transformadores de Intensidad, Tensión y Bloques de Medición (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1091 – Cierre: 19/11/2025

Equipo de Medición Móvil de Recurso Eólico (LIDAR) – N° 2025-1093 – Cierre: 19/11/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.