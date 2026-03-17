Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Adquisición de Gabinetes de Control – SET Arroyo Barú– N°2026-0447– Cierre: 25/03/2026

Instalación de columnas de hormigón con fundación de H° y retiro de postes de madera. LMT María Grande – Viale– N°2026-0454 – Cierre: 25/03/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra. Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores