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Martes 17 de marzo de 2026
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Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
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El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Adquisición de Gabinetes de Control – SET Arroyo Barú– N°2026-0447– Cierre: 25/03/2026
  • Instalación de columnas de hormigón con fundación de H° y retiro de postes de madera. LMT María Grande – Viale– N°2026-0454 – Cierre: 25/03/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra. Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores