Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.
Nuevos concursos “Módulo A”:
- Cambio de postación en zonas rurales Basavilbaso, Urdinarrain y Villa Elisa – N° 2026-0661 – Cierre: 28/04/2026
- Construcción de nueva SET 33/13,2 kV – Arroyo Barú – N° 2026-0688 – Cierre: 04/05/2026
- Construcción de nuevas oficinas de COD en ET Paraná Norte (Paraná) – N° 2026-0689 – Cierre: 04/05/2026
- Construcción de nuevas oficinas para TCT – N° 2026-0680 – Cierre: 07/05/2026