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Jueves 16 de abril de 2026
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Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
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El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Cambio de postación en zonas rurales Basavilbaso, Urdinarrain y Villa Elisa – N° 2026-0661 – Cierre: 28/04/2026
  • Construcción de nueva SET 33/13,2 kV – Arroyo Barú – N° 2026-0688 – Cierre: 04/05/2026
  • Construcción de nuevas oficinas de COD en ET Paraná Norte (Paraná) – N° 2026-0689 – Cierre: 04/05/2026
  • Construcción de nuevas oficinas para TCT – N° 2026-0680 – Cierre: 07/05/2026

 