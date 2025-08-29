7PAGINAS

Viernes 29 de agosto de 2025
Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en Enersa Proveedores, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulos A”:

  • Adquisición de Transformadores Encapsulados en Resina (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0648 – Cierre: 11/09/2025
  • Adquisición de Cables Ac-Cu y Materiales para PAT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0655 – Cierre: 09/09/2025
  • Servicio de Climatización – N° 2025-0654 – Cierre: 09/09/2025
  • Adquisición de Postes de PRFV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0649 – Cierre: 09/09/2025
  • Adquisición de Fusibles para Seccionador t/Kearney y t/Ballesta (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0644 – Cierre: 09/09/2025
  • Adquisición de Aisladores de Porcelana (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0640 – Cierre: 09/09/2025
  • Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-0637 – Cierre: 09/09/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.