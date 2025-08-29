Enersa informa sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulos A”:

Adquisición de Transformadores Encapsulados en Resina (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0648 – Cierre: 11/09/2025

Adquisición de Cables Ac-Cu y Materiales para PAT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0655 – Cierre: 09/09/2025

Servicio de Climatización – N° 2025-0654 – Cierre: 09/09/2025

Adquisición de Postes de PRFV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0649 – Cierre: 09/09/2025

Adquisición de Fusibles para Seccionador t/Kearney y t/Ballesta (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0644 – Cierre: 09/09/2025

Adquisición de Aisladores de Porcelana (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0640 – Cierre: 09/09/2025

Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-0637 – Cierre: 09/09/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.