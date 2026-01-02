Enersa informa sobre trabajos programados en la Estación Transformadora Gualeguaychú

Según las evaluaciones técnicas realizadas, no se prevén restricciones en el suministro eléctrico durante el desarrollo de las tareas. En caso de que sea necesario efectuar maniobras con eventuales afectaciones del servicio, estas serán coordinadas previamente con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

Las intervenciones contemplan el reemplazo de transformadores y forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en la región.

Desde Enersa se mantendrá el seguimiento de los trabajos, priorizando la normal prestación del servicio a los usuarios. Ante cualquier consulta, se recuerda que se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales de la Empresa: @enersaarg.