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Viernes 15 de mayo de 2026
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Enersa informa sobre trabajos programados en línea de alta tensión

Enersa informa que este sábado 16 y domingo 17 de mayo se realizarán trabajos de mantenimiento sobre una línea de alta tensión de 132 kV, por lo que será necesario efectuar restricciones programadas del suministro eléctrico en distintas localidades de la provincia.
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Las restricciones se organizarán en dos franjas horarias. Entre las 8 y las 11, alcanzarán sectores de Cerrito, Santa Elena, María Grande, Bovril y La Paz, con incidencia en plantas urbanas, el Parque Industrial de Cerrito, zonas vinculadas a Ruta 10 en María Grande, barrios de Bovril y el sector de Piloto Ávila, en La Paz.

Entre las 11 y las 14, comprenderán sectores de Bovril, María Grande, Sauce de Luna y Hasenkamp, incluyendo zonas rurales sobre Ruta Nacional 127, el Parque Industrial y barrios del sector sur de María Grande, la planta urbana de Sauce de Luna, Achiras, Arroyo del Medio y la planta urbana de Hasenkamp.

Desde Enersa se aclara que las tareas estarán sujetas a las condiciones climáticas. En caso de condiciones favorables, las restricciones podrían ser de menor duración que la prevista.

La Empresa solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios y recuerda que, ante cualquier consulta, se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales: @enersaarg.