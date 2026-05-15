Enersa informa sobre trabajos programados en línea de alta tensión

Las restricciones se organizarán en dos franjas horarias. Entre las 8 y las 11, alcanzarán sectores de Cerrito, Santa Elena, María Grande, Bovril y La Paz, con incidencia en plantas urbanas, el Parque Industrial de Cerrito, zonas vinculadas a Ruta 10 en María Grande, barrios de Bovril y el sector de Piloto Ávila, en La Paz.

Entre las 11 y las 14, comprenderán sectores de Bovril, María Grande, Sauce de Luna y Hasenkamp, incluyendo zonas rurales sobre Ruta Nacional 127, el Parque Industrial y barrios del sector sur de María Grande, la planta urbana de Sauce de Luna, Achiras, Arroyo del Medio y la planta urbana de Hasenkamp.

Desde Enersa se aclara que las tareas estarán sujetas a las condiciones climáticas. En caso de condiciones favorables, las restricciones podrían ser de menor duración que la prevista.

La Empresa solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios y recuerda que, ante cualquier consulta, se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales: @enersaarg.