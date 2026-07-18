Enersa informa: un fuerte temporal provocó interrupciones del servicio eléctrico en distintas zonas de Entre Ríos

Uno de los sectores más comprometidos fue el corredor San Salvador–Concordia–Salto Grande–Chajarí, donde el temporal provocó la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV que alimenta la zona. Por las características del fenómeno, se evalúa si pudo haber correspondido a una cola de tornado.

También se registraron interrupciones en Chajarí, Villa Elisa, San José, Concordia -asistimos a la Cooperativa-, San Salvador, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y áreas rurales de esos departamentos, entre otras zonas.

Personal de Enersa monitoreó de manera permanente el comportamiento del sistema eléctrico y realizó maniobras de reconfiguración y normalización para restablecer el servicio de forma gradual y segura.

Federación se encuentra con el servicio normalizado. En Concordia, el suministro se mantiene parcialmente mediante el sistema de subtransmisión, mientras continúan los trabajos sobre los tramos que presentan los daños de mayor consideración.

A medida que las condiciones climáticas lo permitieron, las cuadrillas recorrieron las zonas afectadas para localizar las fallas y realizar las reparaciones correspondientes. Durante la mañana continuaban las tareas en algunos sectores donde persistían inconvenientes puntuales.

Enersa continuará trabajando para restablecer el suministro en las zonas que aún presentan inconvenientes e informará la evolución de las tareas a través de sus canales oficiales.

Ante la presencia de cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas, se solicita no acercarse ni manipularlas en ninguna circunstancia.

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Prensa ENERSA