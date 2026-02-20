Enersa informó que el temporal provocó daños principalmente en el norte entrerriano

El fenómeno, que en algunos sectores se extendió hasta el mediodía, estuvo acompañado por intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que ocasionaron daños en líneas y postes, dejando sin servicio a distintos usuarios.

Federal, una de las zonas más afectadas

En el departamento Federal, resultó comprometida la zona urbana de la ciudad de Federal, particularmente en inmediaciones de avenida Presidente Perón, entre calles Rocamora y Uruguay.

También se registraron inconvenientes en amplios sectores rurales, entre ellos Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, esta última una de las áreas más afectadas. Allí se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados que dificultaron las tareas de asistencia.

Interrupciones en Federación y otras localidades

En la ciudad de Federación, el servicio eléctrico estuvo interrumpido aproximadamente entre las 10 y las 13:10 horas, encontrándose actualmente normalizado.

Además, se produjeron cortes en zonas rurales de Hartwing y Ascona, y en áreas de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.

También se reportaron inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.

Trabajo ininterrumpido de cuadrillas

Desde Enersa informaron a 7Paginas, que las cuadrillas trabajan de manera continua en los distintos puntos afectados, pese a las complicaciones que presentan los caminos anegados y los sectores de difícil acceso.

Los equipos permanecen desplegados con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas que aún presentan inconvenientes, mientras se continúa evaluando el alcance total de los daños provocados por el temporal.