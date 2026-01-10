7PAGINAS

Viernes 9 de enero de 2026
Enersa informó sobre desperfecto en la Estación Transformadora Paraná Oeste

Enersa informa que a las 15:36 se registró un desperfecto en la Estación Transformadora Paraná Oeste, lo que ocasionó restricciones en el suministro eléctrico en el centro de la ciudad y zonas aledañas.
De inmediato, los equipos técnicos de Enersa iniciaron las tareas correspondientes, logrando restablecer el servicio con normalidad a las 15:54.

Los distribuidores afectados fueron Larramendi, Estrada, Floresta, Laprida, Nux, Panamá, Ameghino, Córdoba, 25 de Junio, Gran Chaco, México, Rivadavia, Siria y San Agustín.

Asimismo, se recuerda a los usuarios los canales de contacto disponibles:

  • A través del SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral), disponible las 24 horas, llamando al 0800-777-0080.
  • Por nuestras redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y X (ex Twitter): @enersaarg.

Enersa agradece la comprensión de la comunidad y reitera su compromiso con la calidad y continuidad del servicio eléctrico en toda la Provincia.